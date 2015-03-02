Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:12

  proftpd66 написав:поменял доллары на евро по курсе :
29.97/26.67
1.123

сейчас медведи подняли к 1.34 :!:

посмотрим. Банки наши сейчас не реагируют, сейчас ночь.

Банк игры: 15к евро, 2к долларов. 530к грн в гривне до восстребования




Нервы не выдержали

9к евро продал по 29.9

Межбанк резко вниз пошол по евро и евро уже почти 1.125. Может отыграется , кто его знает. Гривна может пойти на 25.5 , придется продавать по 27-29! :!:

Банк игры:

Около 3-4к евро, около 2к долларов, 900к грн до востребования часть под 10%, другая под 5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:48

Поспешил продавать евро по 1.128 :!:

Но так как предполагалось что ревальвация гривны нивелирует разницу по евро . Евро было, 1.14 но курс остаётся около 30.

НБУ покупает по 26,6 все из рынка . Провала курса нету .

Евро вряд-ли будет 1,2. Максимум 1,15.

Подсказывайте :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:16

Ошибочно продал еще бакс по 26.67. Можно было бы дороже.

Выплаты 24.06 и 01.07 и 08.07

Погашения 8.07 и 9.07

Могут налить НДС, но ипморта мало. Лить некуда.

Думаю будет просадка между 20.06 и 06.07 на 26.2-26.6

В это время можно купить баксы и смотреть как буду нерезы себя вести до и после


по евро не известно. 1.12 был, 1.1239
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:04

Я купил ранее 10к$ по 26.65
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:06

перед отставкой купил 10к$ по 26.78 (кажется, не помню или по 26.76)

и 10к евро по 29.92 кажется
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:24

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.

Банк игры:

Около 4.6к евро, около 7.5к долларов, 600к грн до востребования часть под 8%, другая под 5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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