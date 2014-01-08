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Попробовать создать игру на
форуме "Мiняйко"

Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:15

proftpd66 Не, вопросов нет, спасибо, направление понял)
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:03

5к$ продал по 27.02. Наверное ошибочно, в ветке ДС, написано что банки спекулируют, попрут на 27.50, если не выйдет НБУ.

При подсчете, я хочу использовать актив - 15% в УкрГаз до Декабря/Ноября. С вычеткой налогов - 12%. Критичный курс - 30.5. А максимум может быть 27.5-28.5

Есть интересный момент про евро:

viewtopic.php?p=5014487#p5014487

ДУБЛЬ:

Раньше 4% давал УкрГаз до восстребования. У меня до сих пор 4%.

от 1.08-1.14=6% + 3.2%
9.2%

от 1.08-1.24=16% + 3.2%
19.2%

И кстати, я купил по такой цене. 4% в газе не всегда было.

Получается что евро можно было держать. но 4% овернайт уже нету. Может быть можно спекулировать чем-то на фонде в европе.


И по гривне:

Крупные погашения, точнее средний поагшения 29Июля, 5 Авсгута по 15млрд.

И 2-3 погашения до конца года. Погашений крупных уже не будет до конца года.

В Сентябре еврооблигации.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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