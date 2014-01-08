Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:15

proftpd66 Не, вопросов нет, спасибо, направление понял)
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:03

5к$ продал по 27.02. Наверное ошибочно, в ветке ДС, написано что банки спекулируют, попрут на 27.50, если не выйдет НБУ.

При подсчете, я хочу использовать актив - 15% в УкрГаз до Декабря/Ноября. С вычеткой налогов - 12%. Критичный курс - 30.5. А максимум может быть 27.5-28.5

Есть интересный момент про евро:

viewtopic.php?p=5014487#p5014487

ДУБЛЬ:

Раньше 4% давал УкрГаз до восстребования. У меня до сих пор 4%.

от 1.08-1.14=6% + 3.2%
9.2%

от 1.08-1.24=16% + 3.2%
19.2%

И кстати, я купил по такой цене. 4% в газе не всегда было.

Получается что евро можно было держать. но 4% овернайт уже нету. Может быть можно спекулировать чем-то на фонде в европе.


И по гривне:

Крупные погашения, точнее средний поагшения 29Июля, 5 Авсгута по 15млрд.

И 2-3 погашения до конца года. Погашений крупных уже не будет до конца года.

В Сентябре еврооблигации.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:13

Купил 8.5к по 27.88. Цель продать 27.95-28.2

Посмотрим :mrgreen: :mrgreen:
=============
есть евро по 29.9 купленное и цель сливать буду по 32.3+. Итого 2.5+грн прибыль


В понедельник был очень занят и болел, кажется над было брать бакс по 27.3-27.4 и потом продать по 27.95 :cry: :cry: :roll:
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:03

  proftpd66 написав:Купил 8.5к по 27.88. Цель продать 27.95-28.2


Ошибка, продал обратно эти 8.5к по 27.8 и по 27.85 (5-8 копеек убыток)
Продал по 27.8 - 3.5к$, ранее купленных по 26.6 (примерно, если я не ошибаюсь. 1.2грн из 3.5к прибыль)
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:08

Продал 2к евро по 32.2, ранее купленные по 29.9

и вчера купил 12к евро по 32.28 (сумасшествие :) )

24 Числа в пятницу, выделили 1трлрд$ для поддержки экономики США. Говорят что золото пойдет на курс 3к. Если золото пойдет, то думаю что евро как свободно конвертируемая валюта, может резко подрожать, так как, Азиаты, буду конвертить всё в евро. И еще выборы США.

В ОТП банк вчера было 32.38 прийом (10коп разница)

Напоминаю, что 29 числа гасят ОВГЗ и 05 Августа. в сумме 30млрд грн. Можем пойти прогуляться на 28.5 :) и сразу обратно.


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proftpd66
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