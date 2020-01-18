RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсії підвищать двічі: українцям
розповіли, коли чекати...

Пенсії підвищать двічі: українцям розповіли, коли чекати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:56

Пенсії підвищать двічі: українцям розповіли, коли чекати...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році в Україні двічі збільшиться розмір мінімальної пенсії.

Дивися повний текст Пенсії підвищать двічі: українцям розповіли, коли чекати надбавку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92948
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:56

Подымать необходимо все пенсии без исключения, напр. в марте на 10 %, а не только минимальную. Прописать все в законе, одном для всех, в т.ч. военных, полиции и закрыть тему для популистов
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Civis і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть...
R2 » Суб 18 січ, 2020 21:41
2 110
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2020 21:56
tvd4
Google опублікував графік, коли Chrome припинить...
R2 » П'ят 17 січ, 2020 07:40
8 537
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 17:43
yama
Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...
R2 » Сер 15 січ, 2020 10:49
9 663
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 19:50
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17020)
18.01.2020 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.