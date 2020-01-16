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У КМДА назвали терміни запуску Wi-Fi у метро
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:57
Пропонуємо до обговорення:
Запуск компанією-інвестором встановленого обладнання та програмного забезпечення для Wi-Fi мережі у столичному метрополітені на 12 станціях першого пускового комплексу планується до квітня цього року.
Дивися повний текст У КМДА назвали терміни запуску Wi-Fi у метро
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R2
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:57
В Європі вайфай у кожному автобусі, а тут навіть метро не можуть покрити.
Як туристу пересуватись по вулицях міста?
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Rainbow
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:23
Rainbow написав:
Як туристу пересуватись по вулицях міста?
Купить местную симку за три копейки?
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:07
Rainbow
Расскажите, пожалуйста, где вы в Европе в транспорте встречали хороший инет?)) Он там вроде как есть, но по факту как бы и нет. Может для сообщений ватсапа и хватит. но не для того, чтоб карту турист мог загрузить) или сайт с достопримечательностями.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:09
По крайней мере в Восточной Европе так. и в Берлине так. В Греции на островах вообще грусть печаль. Там и не в транспорте вай фай у всех заведений запоролен и очень слабый
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:36
Лучше бы они занималась покрытием 4g в метро. Wifi это хорошо, но по факту может получиться как на поездах интерсити укрзализныци, wifi как-бы есть, а интернета там нет.
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antey718
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