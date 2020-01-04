16 січня Верховна Рада ухвалила "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу.
Дивися повний текст Введено новий податок на продаж автомобілів.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:57
Введено новий податок на продаж автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Введено новий податок на продаж автомобілів.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:57
Це що за фіня? Тоб-то, при купівлі свого коня я мало сплатив податків? Треба ще 5% доплатити? І коли діяли податки в 5% від оціночної вартості продаваємого автомобіля?
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:20
Re: Введено новий податок на продаж автомобілів
"Налог при продаже первого и второго авто остался прежним – 5% от оценочной стоимости транспорта." - это вранье, так как 5% + 1,5% военного сбора платили только за грузовики/автобусы, а первую легковушку или мопед можно было продать без налогов. 6,5% налогов платили только за вторую и последующие продажи.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:00
5% - это жестко, конечно. Автомобиль надо покупать на 10 лет минимум. Что у нас ездит 10 лет и не ломается? Правильно - Тесла Модел 3. Битая и восстановленная.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:47
Просмотрел проект - первая и вторая продажа остается как и было, 3 и дальше - +18%
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:30
Важливіше новий податок з транспортних засобів + страхівка. Порівняно з цим податок на продаж автомобілів, - це не суттєво.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:15
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