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Введено новий податок
на продаж автомобілів

Введено новий податок на продаж автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:57

Введено новий податок на продаж автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
16 січня Верховна Рада ухвалила "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу.

Дивися повний текст Введено новий податок на продаж автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:57

Це що за фіня? Тоб-то, при купівлі свого коня я мало сплатив податків? Треба ще 5% доплатити? І коли діяли податки в 5% від оціночної вартості продаваємого автомобіля?
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:11

перекупам тяжко будет
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trololo
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:20

Re: Введено новий податок на продаж автомобілів

"Налог при продаже первого и второго авто остался прежним – 5% от оценочной стоимости транспорта." - это вранье, так как 5% + 1,5% военного сбора платили только за грузовики/автобусы, а первую легковушку или мопед можно было продать без налогов. 6,5% налогов платили только за вторую и последующие продажи.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:00

5% - это жестко, конечно. Автомобиль надо покупать на 10 лет минимум. Что у нас ездит 10 лет и не ломается? Правильно - Тесла Модел 3. Битая и восстановленная.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:47

Просмотрел проект - первая и вторая продажа остается как и было, 3 и дальше - +18%
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:30

Важливіше новий податок з транспортних засобів + страхівка. Порівняно з цим податок на продаж автомобілів, - це не суттєво.
awant
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:11

мотивація їздити на старих не екологічних авто?
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:15

  vitaliygoodlife написав:мотивація їздити на старих не екологічних авто?

Вам машины на пол года не хватает или Вы машины вместе с носками меняете для экологичности ? :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:34

ssnet Він б-л-я-х-е-р. Того б, аби на місяць вистачило.
jeugen
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