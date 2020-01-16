Про це йдеться в публікації Урядового порталу.
Дивися повний текст Оприлюднено зарплати міністрів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06
Оприлюднено зарплати міністрів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оприлюднено зарплати міністрів.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06
И чего мы скулим?Зарплаты адекватные экономическому состоянию государства.Сделайте реальное улучшение и требуйте повышения зп.
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:14
если премьер-министр 40+миллионного государства получает на уровне среднего программиста в одной из десятков ай-ти компаний - даже не старшего программиста, не линейного начальника команлы, не проджект менеджера, не архитектора, не говоря уже о запредельных при таких раскладах суммах топ-менеджеров - о каком качестве управленческих решений и перспективах государства можно говорить?
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:33
sanyok премьер-министр любого украинского режима получает ~$1M в день. Все остальное курям на смех.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:44
Ну да, то есть нам нужны на этих позициях пацаны, которые организую себе поток ~$1M в день. Наверное в этом и был смысл месейжа на днях Зеленского Гончаруку в офисе президента - тут у вас на этих позициях о других суммах речь, зачем вам бередить народ отой мишурой с отой смешной оф. зарплатой?
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:46
sanyok,
1. Вы забываете про различные надбавки/премии, если посчитать и их, то там суммы получатся повыше.
2. ЗП у главы ЖД и почты вроде как не низкая, а очень даже высокая, но про успешность данных организаций как-то говорить не приходится. так может дело не в больших ЗП руководства?
3. В IT компании если человек не справляется со своей работой, то никто ему платить ЗП больше одного-двух месяцев не станет, а попросят на выход. А вот министров и депутатов - терпеть (как правило) приходится все 5 лет, т.к. как сказал один деятель - "на переправе коней не меняют".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:48
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:47
ИМХО это с надбавками и премиями среднее посчитано
А разве из большой зарплаты следует успешность?
Зарплата является необходимым, но не достаточным условием для входа на работу людей соответствующего уровня. Не даёшь денег, сколько платит за такую работу рынок - выбираешь из слабых.
Обычно описанный процесс длится таки дольше, чем один-два месяца. По кабмину, есть такая же процедура увольнения. Дают год, что довольно разумный срок, позволяющий ограничить хаос.
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:53
Re: Оприлюднено зарплати міністрів
не переживайте сильно так за этих нищебродов. Это им на Убер подачку дают. А вот на годовую премию "по итогам пол-года", можно уже и отдохнуть неплохо.
|