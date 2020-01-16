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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:38
Re: Оприлюднено зарплати міністрів
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:57
В декабре ему начислено 186,541 тыс. грн, в том числе надбавки – 49,225 тыс. грн, премии – 137,317 тыс. грн.
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ха-ха, выходит зарплата 0грн.
бедняги всего лишь на подачки в виде надбавок и премий живут (((
жаль их
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