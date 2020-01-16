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зарплати міністрів

Оприлюднено зарплати міністрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:38

Re: Оприлюднено зарплати міністрів

  ssnet написав:Може не мильярд, но обычно денег на след предвыборную компанию не жалко, а это как минимум десятка миллионов, чтоб по взрослому. Сколько нужно иметь денег чтоб выкинуть 10 ку в никуда ?

Не путайте партийную кассу с личной.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:57

В декабре ему начислено 186,541 тыс. грн, в том числе надбавки – 49,225 тыс. грн, премии – 137,317 тыс. грн.
====
ха-ха, выходит зарплата 0грн.
бедняги всего лишь на подачки в виде надбавок и премий живут (((
жаль их
Linx
 
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