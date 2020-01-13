Представники середнього бізнесу підтримують рішення нинішньої влади, спрямовані на прозорість процесів в економіці.
Дивися повний текст Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:54
Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:54
1 можна отримати перелік реформ?
2 "влада буде видавати ліцензії на роботу в багатьох сферах." - тут зовсім цікаво що так сподобалось бізнесу
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:24
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:45
1. "Кінець епохи бідності" для депутатів, міністрів та керівника "Укрпошти".
2. Законопроект про "медіа" - який дуже близький до цензури.
3. Зростання цін на електроенергію для промисловості, хоча мав бути "Роттердам мінус".
4. Ручне управління трубадурами.
5. Найголовніша реформа - відміна шкільної форми!
Додано: Вів 21 січ, 2020 09:16
При Порошенко я хотел что-бы Витя вернулся. При Зеленском с его реформами уже хочу назад Порошенко. Интересно, кого мы потом выберем, что захотим назад зелю.
Додано: Вів 21 січ, 2020 09:35
Кашель Лаврова (с)
Петя, прости. Я думал, хуже не бывает, и это было дно. Но тут снизу постучали.
Бывшие ФОП-грантоеды захватили большинство денежных должностей и всех имеют цинично, кроме себя и боссов понятно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 21 січ, 2020 09:47
freeze
Не варто підміняти поняття!
Це одна команда, яка сформована Янелохом!
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