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"Укрзалізниця" купила кондиціонери
вп’ятеро дорожче від...

"Укрзалізниця" купила кондиціонери вп’ятеро дорожче від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:34

"Укрзалізниця" купила кондиціонери вп’ятеро дорожче від...

Пропонуємо до обговорення:
Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Українська залізниця" 3 січня за результатами тендерів замовила АТ "Завод Екватор" кондиціонери для пасажирських вагонів на загальну суму 28,43 млн гривень.

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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:34

Это какой олень эти кондиционеры сравнивал ? Mitsubishi Heavy это не промышленная линейка. Вы бы еще оконник предложили в окно врезать :D
ssnet
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