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В Раду подали законопроєкт "Маски-шоу стоп-3"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:06
Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт №2740.
Дивися повний текст В Раду подали законопроєкт \"Маски-шоу стоп-3\"
.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:06
Будет честный белый бизнес, то не будет масок шоу,
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