У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт № 11 308 про економічне бронювання.
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Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують
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Додано: Вів 04 чер, 2024 14:16
Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують
Додано: Вів 04 чер, 2024 14:16
Не приймуть... їм краще тримати корупційні коридори.. ніж рятувати країну та економіку
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