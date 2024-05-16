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Новий законопроєкт про економічне
бронювання: що пропонують

Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:16

Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт № 11 308 про економічне бронювання.

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Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:16

Не приймуть... їм краще тримати корупційні коридори.. ніж рятувати країну та економіку
revera_cam
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Модератори: Ірина_, Модератор

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