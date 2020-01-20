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У Нідерландах затримали
чоловіка, який продавав 12...

У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:00

У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці затримали у нідерландському місті Арнем чоловіка, який пропонував базу даних із близько 12 мільярдами логінів та вкрадених паролів.

Дивися повний текст У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12 мільярдів вкрадених паролів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:00

Удивительно, что написали честно что задержали посредника. Вполне объясним выбор Голландии, там полиция толерантная, манимулу ничего не будет, даже по попе не дадут для профилактики. Разумеется манимул ничего не знает, полиция убедится в этом, и его отпустят. А вот тот кто эти пароли спёр уже сейчас продаёт их дальше, с помощью других манимулов, и ему точно ничего не будет, его и не найдут никогда.
adikali
 
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