Здравствуйте!
Периодически задумываюсь о сервисах начисления кешбека, которые сейчас активно рекламируются. Такой вопрос возник - кто-то пользуется реально данными сервисами, и есть ли в них смысл?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:10
Сервис кешбеков
Здравствуйте!
Периодически задумываюсь о сервисах начисления кешбека, которые сейчас активно рекламируются. Такой вопрос возник - кто-то пользуется реально данными сервисами, и есть ли в них смысл?
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:21
sergiylfc Пользуюсь давно,проблем с выплатми нет.
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:15
Re: Сервис кешбеков
Неплохой сервис с объемным списком магазинов:
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