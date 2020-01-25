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Сервис кешбеков

Сервис кешбеков
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:10

Сервис кешбеков

Здравствуйте!

Периодически задумываюсь о сервисах начисления кешбека, которые сейчас активно рекламируются. Такой вопрос возник - кто-то пользуется реально данными сервисами, и есть ли в них смысл?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:21

sergiylfc Пользуюсь давно,проблем с выплатми нет.https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:15

Re: Сервис кешбеков

Неплохой сервис с объемным списком магазинов: https://payback.ua/kFXgI
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:29

Re: Сервис кешбеков

Сенс однозначно є. Головне - уважно читати правила і умови + якщо щось не ясно - не соромитися/лінуватися звертатися в підтримку. Користуюся більше року https://grivasi.com/welcome/?user=7446 - посилання реферальне. Це аналог тих сервісів, про які вказано вище. На момент, коли я реєструвався, був найвигіднішим за % з розетки. В списку, окрім магазинів побутової техніки, є магазини автозапчастин, одягу, аптеки/магазини косметики тощо. Підтримка адекватна і швидка.
lerook
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:57

Re: Сервис кешбеков

Спасибо за информацию, почитаю, изучу, что и как.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:50

Re: Сервис кешбеков

Пользуюсь почти уже около 9 месяцев letyshops, покупаю не так монго, но по копейкам насобирал уже, вывел около 300грн. Суммируется с кешбеками от банков - https://letyshops.com/ua/soc/sh-1?r=8990406

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vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:49

Использую Гриваси и Лети шоп. Гриваси максимальный кешбек идёт. В Лети часто разные акции по которым очень высокий кешбек бывает больше, чем у Гриваси. Гриваси пользуюсь уже почти 2 года. Вывела около 1500грн за это время. Лети почти год пользуюсь. На этом сервисе ещё 500грн за этот год.

В топе использования у меня Розетка,так же прочие магазины техники. Хозтовары Ватсон и Ева. Аптеки, доставка еды с Мафия и Японахата. Так же Покупон регулярно что-то покупаю через них. А и к врачам записываюсь, если в частную клинику идти
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:53

Ещё один плюс Гриваси - это низкая сумма вывода. Вывод на карту от 5грн!!!!! В отличии от прочих сайтов. Сравнивая все кешбек сервисы Гриваси самый выгодный реально
Моя реф.ссылочка если что https://grivasi.com/ua/welcome/?user=3995
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:01

Re: Сервис кешбеков

  zinchenko_darya написав:Ещё один плюс Гриваси - это
https://grivasi.com/ua/info/block-expansion/
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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