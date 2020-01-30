Здравствуйте!
Периодически задумываюсь о сервисах начисления кешбека, которые сейчас активно рекламируются. Такой вопрос возник - кто-то пользуется реально данными сервисами, и есть ли в них смысл?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:10
Сервис кешбеков
Здравствуйте!
Периодически задумываюсь о сервисах начисления кешбека, которые сейчас активно рекламируются. Такой вопрос возник - кто-то пользуется реально данными сервисами, и есть ли в них смысл?
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:21
sergiylfc Пользуюсь давно,проблем с выплатми нет.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:15
Re: Сервис кешбеков
Неплохой сервис с объемным списком магазинов:
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:29
Re: Сервис кешбеков
Сенс однозначно є. Головне - уважно читати правила і умови + якщо щось не ясно - не соромитися/лінуватися звертатися в підтримку. Користуюся більше року
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:57
Re: Сервис кешбеков
Спасибо за информацию, почитаю, изучу, что и как.
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:50
Re: Сервис кешбеков
Пользуюсь почти уже около 9 месяцев letyshops, покупаю не так монго, но по копейкам насобирал уже, вывел около 300грн. Суммируется с кешбеками от банков -
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:49
Использую Гриваси и Лети шоп. Гриваси максимальный кешбек идёт. В Лети часто разные акции по которым очень высокий кешбек бывает больше, чем у Гриваси. Гриваси пользуюсь уже почти 2 года. Вывела около 1500грн за это время. Лети почти год пользуюсь. На этом сервисе ещё 500грн за этот год.
В топе использования у меня Розетка,так же прочие магазины техники. Хозтовары Ватсон и Ева. Аптеки, доставка еды с Мафия и Японахата. Так же Покупон регулярно что-то покупаю через них. А и к врачам записываюсь, если в частную клинику идти
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:53
Ещё один плюс Гриваси - это низкая сумма вывода. Вывод на карту от 5грн!!!!! В отличии от прочих сайтов. Сравнивая все кешбек сервисы Гриваси самый выгодный реально
Моя реф.ссылочка если что
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:01
Re: Сервис кешбеков
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:17
Re: Сервис кешбеков
Для алі користуюсь Мегабонус, колишній алібонус, додаток для андроїду. Купую на алі з телефону, бо там ціни трішечки нижчі ніж з веб-версії...
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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