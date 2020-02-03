В первую очередь интересен кешбэком на бронирования на Airbnb. Всего 2%, но это чуть ли не единственный сервис, который работает с Airbnb. Процент кешбэка плюс-минус такой же, как и у упомянутых выше сервисов.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:46
Re: Сервис кешбеков
В первую очередь интересен кешбэком на бронирования на Airbnb. Всего 2%, но это чуть ли не единственный сервис, который работает с Airbnb. Процент кешбэка плюс-минус такой же, как и у упомянутых выше сервисов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:05
Я вже більше 3 років користуюся сервісом Payback -
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:11
cashback.ru
По некоторым магазинам лучшее предложение. Вывод на прихват через wise трансфер из Европы
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:56
Re: Сервис кешбеков
что скажете о сервисе кэшбэк от компании NPBFX? были какие-то проблемы с выводом?
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