|
|
Boeing припинив виробництво літаків 737 Max
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:30
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.
Дивися повний текст Boeing припинив виробництво літаків 737 Max
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93015
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:31
давно пора
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор