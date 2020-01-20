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Україна піднялася на 6 позицій
у рейтингу демократії The...

Україна піднялася на 6 позицій у рейтингу демократії The...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:54

Україна піднялася на 6 позицій у рейтингу демократії The...

Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла 78 місце в «Індексі демократії» від видання The Economist, піднявшись на 6 позицій в порівнянні з 2018 роком.

Дивися повний текст Україна піднялася на 6 позицій у рейтингу демократії The Economist (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:54

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