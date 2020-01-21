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Чиновники розповіли, як і
коли будуватимуть Велику...

Чиновники розповіли, як і коли будуватимуть Велику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:58

Чиновники розповіли, як і коли будуватимуть Велику...

Пропонуємо до обговорення:
Київська обласна державна адміністрація розпочала роботу над пошуком шляхів реалізації проекту Великої кільцевої автомобільної дороги.

Дивися повний текст Чиновники розповіли, як і коли будуватимуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва.
R2
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Не написали, за чей кошт наломают и откатят... Хто даст долларов на кольцо?
pin1234
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Звісно ж пішогоди всієї України.
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Питання важливе, актуальне і давно назріло.
Хто як не нова команда.
Rainbow
 
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