Київська обласна державна адміністрація розпочала роботу над пошуком шляхів реалізації проекту Великої кільцевої автомобільної дороги.
Дивися повний текст Чиновники розповіли, як і коли будуватимуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:58
Чиновники розповіли, як і коли будуватимуть Велику...
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Дивися повний текст Чиновники розповіли, як і коли будуватимуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:58
Не написали, за чей кошт наломают и откатят... Хто даст долларов на кольцо?
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