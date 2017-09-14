RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:49

ОДКБ?

  Shaman написав:варіантів інших немає - або НАТО, або США, або ще якась конфігурація.

Шаман натякає на ОДКБ
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:51

  flyman написав:ми ж пам"ятаєм вічне: "важливість кібербезпеки дещо перебільшена"

Просто забыли одну простую истину: самый надёжный носитель информации - бумага.
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:54

І муха на лапах переносить інформацію

  Сибарит написав:
  flyman написав:ми ж пам"ятаєм вічне: "важливість кібербезпеки дещо перебільшена"

Просто забыли одну простую истину: самый надёжный носитель информации - бумага.

Туалетна. Яка «все стерпить».
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 21:56

Відкрийте очі!!!!!!!!!!!!!!!!!

Це пздц, як мій допис труть - а нетойвосного хузвуя висери В УПОР НЕ БАЧАТЬ!!!!!!!! >>>
  Hotab написав:
  Сибарит написав:
  flyman написав:ми ж пам"ятаєм вічне: "важливість кібербезпеки дещо перебільшена"

Просто забыли одну простую истину: самый надёжный носитель информации - бумага.

Туалетна. Яка «все стерпить».
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 21:57

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:тобто хоч визнаєте що притулятись до НАТО було помилкою? Король голий, і плюс боїться наших обіймів як смерті

помилка в тому, що не притулилися вчасно. такі, як ви, розповідали про "адиннарот".

Вже жартують - це не Україну потрібно приймати в НАТО, а НАТО потрібно приймати в Україну )

до речі так, українська армія одна з найбільш боєздатних на поточний момент. й хто буде головним супротивником? 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:07

  Успіх написав:Це пздц, як мій допис труть -

Не плач. Ти завжди можеш образитись і піти
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:08

Читай сцуко, нехай очі тобі повилазять!!!)))

Hotab Де захист від військового пілота, вигодованого і натренованого за податки пересічних?

Можна повернути гроші пересічним за неякісно надану ОПЛАЧЕНУ послугу?

А то як так виходить - комбайнери і трактористи пів життя оплачували утримання і тренування пожежника, а як сталась пожежа - так пожежник відмовляється гасити пожежу?
Каже, нехай самі гасять! А я на дивані подро... полежу.
Як так?©

Як так, що професійно навчений пожежник відмовляється гасити пожежу, а посилає у вогонь зовсім непрофесійних у пожежній справі трактористів/комбайнерів?

Нетойвосний, поверни пересічним гроші!!!
Або йди ЯКІСНО надавай послугу - захист пересічним!
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:20

Істерикою задоволений

Зображення

поверни пересічним гроші!!!


По айпі вичіслять, щоб віддати? 😂😂
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:26

  Hotab написав:
Зображення

Отак ти рехочеш, що наїпав народ за їх податки?

Тфю на тебе, позорище нетойвосне!🤮
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:28

Нетойвосний сцикун!))

Ааааа, нема що в оправдання сказати, отож!
Успіх
