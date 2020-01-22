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В Україні вимагають
скасувати нові монети

В Україні вимагають скасувати нові монети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:58

В Україні вимагають скасувати нові монети

Пропонуємо до обговорення:
"А ще вони всіх дратують. Крім нумізматів", - стверджує автор петиції.

Дивися повний текст В Україні вимагають скасувати нові монети.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:13

Re: В Україні вимагають скасувати нові монети

Та це емоції - в цьому всьому є тільки один нюанс - 2 гривні зробили занадто схожими на 1 гривню . Щоб їх розділити - треба дуже уважно дивитися . Треба або інший колір , або іншу форму .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:28

Колличество набранных голосов за этот "пустой звон" говорит само за себя.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:45

Re: В Україні вимагають скасувати нові монети

Логичнее было бы не монеты вводить, а сделать хорошие пластиковые банкноты, которые не так изнашиваются, не рвутся, не горят и т.д. - как в Австралии, Канаде, Новой Зеландии. И подделать их тоже будет намного сложнее, чем просто бумажные.
Другой вопрос - насколько это экономически целесообразно для наших 1 и 2 гривен.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:02

Согласен монеты вышли неудачные, неудобные, одинаковые, выпадают из рук даже в той же маршрутке.
Бумажные и то намного удобней.
Я уже писал неоднократно в комментариях.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:06

Re: В Україні вимагають скасувати нові монети

  Puente написав:в цьому всьому є тільки один нюанс - 2 гривні зробили занадто схожими на 1 гривню


так и есть
это и раздражает
не хватило мозгов хотя бы по диаметру заметно отличить...
katso
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:13

Потрібні термінали в транспорті, зайшов картою розрахувався і все, а то оці передайте за проїз просто жесть (на днях їхав у маршрутці, емоції не з найкращих))
Rainbow
 
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