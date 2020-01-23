В Україні вимагають скасувати нові монети

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awant написав:Період накопичення первинного капіталу закінчився і пора " обрубати хвости". На мою думку, настав час повністю відмовитися від готівкових розрахунків на території України, вживляючи електронні чіпи ідентифікації. Зараз найкращий час, пересічні не віддупляться. Нечіпованими можуть бути тільки держслужбовці найвищих рангів і власники капілу більше певної величини (напр. 10 лимонів) і члени їхніх сімей. Подам петицію.
А чем держслужбовці найвищих рангів і власники капілу більше певної величини (напр. 10 лимонів) і члени їхніх сімей "ровнее" всех остальных? Особенно власники великих капиталів? Значит у кого есть "пара копеек" - нужно все контролировать, вплоть до проезда в троллейбусе и покупку пирожка за 5 рублей? А если большой капитал - то можно дальше вчерную / всерую им (капиталом) ворочать ?
отличные монеты, сделайте и более крупные деньги монетами. Люди их часто теряют, а я собираю. Если раньше находились копейки и средний бонус по находкам составлял одну-две гривны в неделю, то с выходом монет 1 и 2грн вырос до 5-10грн.
andrey7-01 написав:2 гривны можно было сделать и больше
Так одна гривна была больше и желтая монетой. Технически ничего не мешало продолжить её выпуск. В 90х желтые монеты были из латуни, но позже стали из чермета с напылением - ржавеют, магнитятся. Металл экономят, потому их и сделали меньше. Лучше бы сделали из серебра)