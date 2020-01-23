RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні вимагають
скасувати нові монети

В Україні вимагають скасувати нові монети
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:24

  awant написав:Період накопичення первинного капіталу закінчився і пора " обрубати хвости". На мою думку, настав час повністю відмовитися від готівкових розрахунків на території України, вживляючи електронні чіпи ідентифікації. Зараз найкращий час, пересічні не віддупляться. Нечіпованими можуть бути тільки держслужбовці найвищих рангів і власники капілу більше певної величини (напр. 10 лимонів) і члени їхніх сімей. Подам петицію.


А чем держслужбовці найвищих рангів і власники капілу більше певної величини (напр. 10 лимонів) і члени їхніх сімей
"ровнее" всех остальных? Особенно власники великих капиталів?
Значит у кого есть "пара копеек" - нужно все контролировать, вплоть до проезда в троллейбусе и покупку пирожка за 5 рублей? А если большой капитал - то можно дальше вчерную / всерую им (капиталом) ворочать ? :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 1982
З нами з: 11.10.16
Подякував: 901 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:59

Re: В Україні вимагають скасувати нові монети

отличные монеты, сделайте и более крупные деньги монетами. Люди их часто теряют, а я собираю.
Если раньше находились копейки и средний бонус по находкам составлял одну-две гривны в неделю, то с выходом монет 1 и 2грн вырос до 5-10грн.
v0f41k
 
Повідомлень: 437
З нами з: 14.11.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:08

  andrey7-01 написав:2 гривны можно было сделать и больше

Так одна гривна была больше и желтая монетой. Технически ничего не мешало продолжить её выпуск.
В 90х желтые монеты были из латуни, но позже стали из чермета с напылением - ржавеют, магнитятся. Металл экономят, потому их и сделали меньше. Лучше бы сделали из серебра)
v0f41k
 
Повідомлень: 437
З нами з: 14.11.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:54

Если по-чесноку - я не привык и меня не прут монеты. Наверное, культура низкая.
pin1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 05.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:02

Re: В Україні вимагають скасувати нові монети

Ну от гляньте - які монети на даний момент є :
https://old.bank.gov.ua/control/uk/curr ... in_id=1312
Наспраді невдалий варіант - тільки 2 гривні ...
Puente
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:23

О чём речь вообще? Я карточкой везде рассчитываюсь!
goose444444
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%...
R2 » Чет 23 січ, 2020 14:57
5 259
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 11:54
maksymzp88
Промвиробництво в Україні впало після трьох років...
R2 » Чет 23 січ, 2020 10:16
6 240
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 11:15
shpotakvm
Стала відома кількість населення в Україні
R2 » Чет 23 січ, 2020 23:21
2 112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 10:31
v0f41k

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1021)
24.01.2020 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.