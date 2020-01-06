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Податкова служба перезавантажує
систему аудиту, - Сергій...

Податкова служба перезавантажує систему аудиту, - Сергій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:56

Податкова служба перезавантажує систему аудиту, - Сергій...

Пропонуємо до обговорення:
Головним чинником підвищення добровільності сплати податків мають стати електронні сервіси.

Дивися повний текст Податкова служба перезавантажує систему аудиту, - Сергій Верланов.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:56

Шо опять зависла?
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