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Держстат пояснив розбіжності в даних щодо населення України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Дані проекту "Оцінка чисельності наявного населення України" дещо відрізняються від даних, які щомісяця публікує Державна служба статистики. Про це заявив голова Держстату Ігор Вернер на презентації проекту.
Дивися повний текст Держстат пояснив розбіжності в даних щодо населення України
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:04
Похоже жижитализированный земинистр забыл посчитать беженцев
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mvi
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Додано: Чет 23 січ, 2020 20:38
А люди которые уехали из Украины, получили другое гражданство, а прописаны тут...— интересно как таких посчитали?
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mitsag_vadim_ru43
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