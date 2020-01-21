Головними причинами скорочення населення України є міграція та негативне співвідношення між народжуваністю й смертністю.
Дивися повний текст Дубілет назвав головні причини скорочення населення в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:56
Дубілет назвав головні причини скорочення населення в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет назвав головні причини скорочення населення в Україні.
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:52
Факт этот мы знали давно, делать то что? Независимо от количества людей проблемы остаются те же. Правда воровать становится сложнее, уже воруешь у самого себя, как-то так.
|