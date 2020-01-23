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Дубілет назвав головні причини
скорочення населення в...

Дубілет назвав головні причини скорочення населення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:56

Дубілет назвав головні причини скорочення населення в...

Пропонуємо до обговорення:
Головними причинами скорочення населення України є міграція та негативне співвідношення між народжуваністю й смертністю.

Дивися повний текст Дубілет назвав головні причини скорочення населення в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:56

Голова, епть!
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:52

Факт этот мы знали давно, делать то что? Независимо от количества людей проблемы остаются те же. Правда воровать становится сложнее, уже воруешь у самого себя, как-то так.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:16

Re: Дубілет назвав головні причини скорочення населення в...

Это гениально!
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:27

способ проведенной им переписи не внушает доверия к результатам
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:06

Главные причины сокращения населения - гнилая голова у рыбы.
p_a_l
 
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