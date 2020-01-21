Частка Китаю у світовому експорті перевищує 13%, країна впевнено лідирує в завоюванні симпатій покупців усього світу.
Дивися повний текст Як купувати через інтернет з Китаю просто?.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:44
Як купувати через інтернет з Китаю просто?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як купувати через інтернет з Китаю просто?.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:45
Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников.
Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:25
Странно. Я вижу чуть ли не двойную разницу.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:08
Покупаю у китайцев комплектацию: разница от двух до десяти раз! И не надо платить дорого Новой Почте!
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:16
Смотря на что и у кого покупать. Например, Xiaomi Redmi Note 8 в Украине дороже от 10%. Но он будет с проверкой и какой то гарантией. С Али - кот в мешке. Большие и тяжелые товары на Али при индивидуальной поставке будут гораздо дороже чем у нас. А на мелкие и дешевые товары накрутка здесь действительно может быть и 2, и 3, и 5 раз.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:01
Конкретно на Xiaomi барыги просто начали стесняться цены особо задирать -- потому как целевая аудитория вполне может и сама привезти.
Насчет 10%:
rozetka.com.ua/_/p156146978/
-- 6к
$202
даже если по 24,5 считать -- на ровном месте тыщщу экономим.
Вот именно что с "какой-то". Такая же гарантия на том же али -- еще $8 сверху.
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