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Як купувати через
інтернет з Китаю просто?

Як купувати через інтернет з Китаю просто?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:44

Як купувати через інтернет з Китаю просто?

Пропонуємо до обговорення:
Частка Китаю у світовому експорті перевищує 13%, країна впевнено лідирує в завоюванні симпатій покупців усього світу.

Дивися повний текст Як купувати через інтернет з Китаю просто?.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:45

Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников.
Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:25

  p_a_l написав:Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников.
Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.

Странно. Я вижу чуть ли не двойную разницу.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:08

Покупаю у китайцев комплектацию: разница от двух до десяти раз! И не надо платить дорого Новой Почте!
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:16

  _hunter написав:
  p_a_l написав:Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников.
Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.

Странно. Я вижу чуть ли не двойную разницу.


Смотря на что и у кого покупать. Например, Xiaomi Redmi Note 8 в Украине дороже от 10%. Но он будет с проверкой и какой то гарантией. С Али - кот в мешке. Большие и тяжелые товары на Али при индивидуальной поставке будут гораздо дороже чем у нас. А на мелкие и дешевые товары накрутка здесь действительно может быть и 2, и 3, и 5 раз.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:01

  Кузя написав:
  _hunter написав:
  p_a_l написав:Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников.
Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.

Странно. Я вижу чуть ли не двойную разницу.


Смотря на что и у кого покупать. Например, Xiaomi Redmi Note 8 в Украине дороже от 10%. Но он будет с проверкой и какой то гарантией. С Али - кот в мешке. Большие и тяжелые товары на Али при индивидуальной поставке будут гораздо дороже чем у нас. А на мелкие и дешевые товары накрутка здесь действительно может быть и 2, и 3, и 5 раз.

Конкретно на Xiaomi барыги просто начали стесняться цены особо задирать -- потому как целевая аудитория вполне может и сама привезти.
Насчет 10%:
rozetka.com.ua/_/p156146978/
-- 6к
www.aliexpress.com/item/4000127921248.html
$202
даже если по 24,5 считать -- на ровном месте тыщщу экономим.
Вот именно что с "какой-то". Такая же гарантия на том же али -- еще $8 сверху.
_hunter
 
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