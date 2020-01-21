Як купувати через інтернет з Китаю просто?

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Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников. Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.
p_a_l написав:Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников. Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.
p_a_l написав:Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников. Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.
Странно. Я вижу чуть ли не двойную разницу.
Смотря на что и у кого покупать. Например, Xiaomi Redmi Note 8 в Украине дороже от 10%. Но он будет с проверкой и какой то гарантией. С Али - кот в мешке. Большие и тяжелые товары на Али при индивидуальной поставке будут гораздо дороже чем у нас. А на мелкие и дешевые товары накрутка здесь действительно может быть и 2, и 3, и 5 раз.
p_a_l написав:Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников. Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.
Странно. Я вижу чуть ли не двойную разницу.
Смотря на что и у кого покупать. Например, Xiaomi Redmi Note 8 в Украине дороже от 10%. Но он будет с проверкой и какой то гарантией. С Али - кот в мешке. Большие и тяжелые товары на Али при индивидуальной поставке будут гораздо дороже чем у нас. А на мелкие и дешевые товары накрутка здесь действительно может быть и 2, и 3, и 5 раз.
Конкретно на Xiaomi барыги просто начали стесняться цены особо задирать -- потому как целевая аудитория вполне может и сама привезти. Насчет 10%: rozetka.com.ua/_/p156146978/ -- 6к www.aliexpress.com/item/4000127921248.html $202 даже если по 24,5 считать -- на ровном месте тыщщу экономим. Вот именно что с "какой-то". Такая же гарантия на том же али -- еще $8 сверху.
На мою думку - на Алі купувати значно безпечніше ніж у нас. У всякому разі у випадку якщо щось не так можна відкрити спір, що я неодноразово робив і отримував компенсацію, але потреба в цьому буває вкрай рідко. У нас же недобросовісному продавцю можна хіба відгук поганий лишити...
p_a_l написав:Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников. Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.
Смотря на что и у кого покупать. Например, Xiaomi Redmi Note 8 в Украине дороже от 10%. Но он будет с проверкой и какой то гарантией. С Али - кот в мешке. Большие и тяжелые товары на Али при индивидуальной поставке будут гораздо дороже чем у нас. А на мелкие и дешевые товары накрутка здесь действительно может быть и 2, и 3, и 5 раз.
Конкретно на Xiaomi барыги просто начали стесняться цены особо задирать -- потому как целевая аудитория вполне может и сама привезти. Насчет 10%: rozetka.com.ua/_/p156146978/ -- 6к http://www.aliexpress.com/item/4000127921248.html $202 даже если по 24,5 считать -- на ровном месте тыщщу экономим. Вот именно что с "какой-то". Такая же гарантия на том же али -- еще $8 сверху.
Ну Вы сравнили с самым барыжным интернет-магазином - РОЗЕТКОЙ. https://kazachok.com.ua/xiaomi/15511-xi ... =pn.com.ua Я думаю, что у Вас рядом такие магазинчики есть. Разница 600грн (10%). И в РОЗЕТКЕ, так же как на Али Вы товар при покупке проверить не сможете. И гарантия у них, особенно на Али непонятно как обеспечивается.
Кузя написав:Ну Вы сравнили с самым барыжным интернет-магазином - РОЗЕТКОЙ. https://kazachok.com.ua/xiaomi/15511-xi ... =pn.com.ua Я думаю, что у Вас рядом такие магазинчики есть. Разница 600грн (10%). И в РОЗЕТКЕ, так же как на Али Вы товар при покупке проверить не сможете. И гарантия у них, особенно на Али непонятно как обеспечивается.
Даже если 600 -- зачем лишний раз барыг кормить? Причем, судя по "Гарантия: 3 месяца" -- это вообще какой-то стремный серовоз.
А на Али гарантия очень просто обеспечивается: приносиш телефон по указанному адресу, его без единого вопроса забирают и через небольшое время (неделя вроде) отдают новый -- Huawei P20 так "чинили".
Meest ті ще бариги) Везли мені маленьку посилку, по Україні -- 20 діб, зі Львова у Центр. Ще й потім у відділенні тримали 5 діб, не могли відправити смску. Зворотнього зв'язку немає зовсім - через сайт та по телефону - мовчать.