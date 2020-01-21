Як купувати через інтернет з Китаю просто?

Додано: Суб 25 січ, 2020 08:27

Али Экспресс- это именно то место, где берут свой товар практически все мелкие торговые точки, и спекулянты интернет-магазинов прибивая по 200-300% прибыли на лоха. Яркий последний пример: купил новый Айфон и начал искать на него защитные стёкла. Местная цена 270-350 гривен за одно, а на Али 44 гривны за комплект переднее+заднее- есть разница? Качество отличное, упаковано всё в коробочку пенопластовую, внутри ещё завернуто в пупырчатый целлофан, плюс дарят пару салфеток для протирания девайса (влажная+сухая). Абсолютно та же история была с Apple Watch. Поспешил и купил в местном магазине за триста гривен защитное стекло. При первом неудачном касании стеллажа в супермаркете потрескалось в хлам. В результата снова купил на Али, но уже за 47 гривен- до сих пор целое. И таких примеров огромная масса. И с одеждой, и с обувью, и с электроникой, та я устану перечислять... Сравнивайте цены, и не давайте дурить себя местным спекулянтам- они живут за счет неграмотных лохов.