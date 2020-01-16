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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:54

  safonovstanislav написав:
  Вкладчик1234 написав:Шантаж с "перемещением тела", и "утратой 5%" через карты пайонир - напугали ежа.
Чего ж до сих пор не переместились?

Не задумывались ли вы, почему именно приграничные Харьков и Львов, стали IT-столицами Украины, на равне с Киевом? Зарубежные карты, зарубежные банкоматы, граница близко, налогов 0%, от Украины биржа труда и субсидии.

Это и так понятно.
Поэтому пугалки о "перемещении тела" выглядят комично
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:56

  _Mykola_ написав:Нытье, а вот паразиты наворовали, живут как сыр в масле... (а в куриные мозги не вкладывается, что люди РАБОТАЮТ и ТЯЖЕЛО работают чтобы это все было, и НЕ ВОРУЮТ) а мы тут бухаем под подьездом, живем в дерьме, ездим на маршрутке и получаем субсидию... не-не это несправедливо, пусть с нами делятся... МАРАЗМ!


Для начала надо бы уточнить, что понимается под НЕ ВОРУЕТ, а то все понимают терминологию по разному.
Ворует ли АйТишник уплачивая 5 процентов налога по сравнению с приемщицей Новой Почты, с фонда зарплаты которой уплачиваются на порядок большие налоги, она думает, что он ворует. Ворует ли Мустафа Найем или какой-то министр без успехов с зарплатой в несколько сот тысяч, думаю, большинство скажут, что по факту это скрытое воровство из бюджета.

А субсидии - это зло, надо отменить налоги с небольших зарплат условно до 7-8 тысяч, и одновременно отменить все субсидии и льготы, кроме инвалидов, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:01

  freeze написав:Для начала надо бы уточнить, что понимается под НЕ ВОРУЕТ, а то все понимают терминологию по разному.
Ворует ли АйТишник уплачивая 5 процентов налога по сравнению с приемщицей Новой Почты, с фонда зарплаты которой уплачиваются на порядок большие налоги, она думает, что он ворует. Ворует ли Мустафа Найем или какой-то министр без успехов с зарплатой в несколько сот тысяч, думаю, большинство скажут, что по факту это скрытое воровство из бюджета.

А субсидии - это зло, надо отменить налоги с небольших зарплат условно до 7-8 тысяч, и одновременно отменить все субсидии и льготы, кроме инвалидов, имхо.

Воровство - это НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА, условный айтшник, уплачивает ВСЕ налоги согласно налоговому кодексу. Он НЕ нарушает закон, и платит ВСЕ налоги прудусмотренные законодательством.
И, как правильно тут писали, еще и доплачивает налоги при покупках.
В итоге, сумма налогов условного айтишника, составляет НАМНОГО больше в денежном выражении, чем "всю жизнь работают на 7 тыс". Справедливо?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 25 січ, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:01

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот давайте сделаем 5% ДЛЯ ВСЕХ - и для "бедных" ойтишнеков, и для мамы коболева, и для кассиров АТБ, и т.д.

Налог в % уже изначально несправедлив. Люди все рождаются одинаковыми, с редкими исключениями. Так почему они должны платить разные суммы налогов?


Должен быть эквилибриум, не бывает простых решений. Как только количество недовольных - например недовольных очень сильным разрывом и несправедливым как они считают разрывом между слоями населения - становится много, то они просто меняют власть в стране и устанавливают свои порядки. Из феерических примеров - 1917 год, из самых близких примеров - электоральный 2019 год в Украине. И оба примера не привели ни к чему хорошему, имхо.
А в основе обоих примеров - жадность людей, которые себя считали успешными. В первом примере тело успешного скинули в шахту на Урале, во втором примере тело бегает по постоянным допросам и в страхе переписывает имущество на родственников.

Какой смысл обсуждать то, на что мы не можем никак повлиять? Перевороты частенько происходят. Что, мы, простые люди можем с этим сделать?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:04

  safonovstanislav написав:Какой смысл обсуждать то, на что мы не можем никак повлиять? Перевороты частенько происходят. Что, мы, простые люди можем с этим сделать?

Да вот как-то с 1991 года, с президентами нам не везет, и каждый следующий оказывается хуже чем предыдущий, осваивает схемы предыдущего, добавляет свои, и делает это все наглее и наглее... :roll:

А пересичный, кто хоть как-то думает... старается отправить детей на учебу за границу, с мыслями "тут будущее темное и мрачное... пусть хоть дети поживут в лучших условиях..." и это путь в никуда... для страны, ведь уезжают умные и предприимчивые люди.

И, это при том, что так делают уже многие из знакомых, и это люди которые воспитывают детей с патриотическим уклоном, и для которых гимн, флаг и слово Украина не пустые звуки... :(
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:13

  _Mykola_ написав:Воровство - это НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА, условный айтшник, уплачивает ВСЕ налоги согласно налоговому кодексу. Он НЕ нарушает закон, и платит ВСЕ налоги прудусмотренные законодательством.


Так вот тут и обсуждается условный законопроект, когда это дело поправят )))
Законы - это как дышло. То что раньше не было воровством одним голосованием назовется воровством, и вы потеряете все аргументы )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:16

  freeze написав:
  _Mykola_ написав:Воровство - это НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА, условный айтшник, уплачивает ВСЕ налоги согласно налоговому кодексу. Он НЕ нарушает закон, и платит ВСЕ налоги прудусмотренные законодательством.


Так вот тут и обсуждается условный законопроект, когда это дело поправят )))
Законы - это как дышло. То что раньше не было воровством одним голосованием назовется воровством, и вы потеряете все аргументы )))

И, мы ВСЕ потеряем еще часть из самой прогрессивного и инновационной части населения.
Олигархам на заводы не нужны думающие, ими сложно управлять...

Чугун, зерно, алюминий, древесина... все простое сырье, с малой добавленной стоимостью... это НАШЕ ВСЕ?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:20

  _Mykola_ написав:Нытье, а вот паразиты наворовали, живут как сыр в масле... (а в куриные мозги не вкладывается, что люди РАБОТАЮТ и ТЯЖЕЛО работают чтобы это все было, и НЕ ВОРУЮТ) а мы тут бухаем под подьездом, живем в дерьме, ездим на маршрутке и получаем субсидию... не-не это несправедливо, пусть с нами делятся...
МАРАЗМ!

Это точно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:22

Просто ставку сделать регрессивной, когда человек зарабатывая больше платит меньше процент ему становиться выгодно показывать свой доход. А при таком законе вообще перестанут выплачивать достойные зарплаты.
treeua46
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:24

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:
  _Mykola_ написав:Воровство - это НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА, условный айтшник, уплачивает ВСЕ налоги согласно налоговому кодексу. Он НЕ нарушает закон, и платит ВСЕ налоги прудусмотренные законодательством.


Так вот тут и обсуждается условный законопроект, когда это дело поправят )))
Законы - это как дышло. То что раньше не было воровством одним голосованием назовется воровством, и вы потеряете все аргументы )))

И, мы ВСЕ потеряем еще часть из самой прогрессивного и инновационной части населения.
Олигархам на заводы не нужны думающие, ими сложно управлять...

Чугун, зерно, алюминий, древесина... все простое сырье, с малой добавленной стоимостью... это НАШЕ ВСЕ?


На самом деле никто ничего не потеряет, если условный АйТишник будет платить не 5 процентов как сейчас на третьей группе, а 6 или 7 процентов от дохода, точнее в этом случае даже от прибыли, никто ни куда не побежит, уверяю вас.
И никуда отсюда не побегут ни Коболев, ни супер банковский СЕО, ни владелец типографии,потому что там за бугром часто и платят за то же самое меньше, и зарабатывать часто сложнее, и налогов там явно больше платят.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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