Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Додано: Суб 25 січ, 2020 11:41

freeze написав: На самом деле никто ничего не потеряет, если условный АйТишник будет платить не 5 процентов как сейчас на третьей группе, а 6 или 7 процентов от дохода, точнее в этом случае даже от прибыли, никто ни куда не побежит, уверяю вас.

И никуда отсюда не побегут ни Коболев, ни супер банковский СЕО, ни владелец типографии,потому что там за бугром часто и платят за то же самое меньше, и зарабатывать часто сложнее, и налогов там явно больше платят. На самом деле никто ничего не потеряет, если условный АйТишник будет платить не 5 процентов как сейчас на третьей группе, а 6 или 7 процентов от дохода, точнее в этом случае даже от прибыли, никто ни куда не побежит, уверяю вас.И никуда отсюда не побегут ни Коболев, ни супер банковский СЕО, ни владелец типографии,потому что там за бугром часто и платят за то же самое меньше, и зарабатывать часто сложнее, и налогов там явно больше платят.

Вы просто не понимаете, как всё работает в Украине, и почему налоги именно такие, а не какие-нибудь другие.Специфика такова, что при повышении налогов, сумма собранных налогов будет уменьшаться. Всегда есть выбор.Например, сейчас IT-шники, каждый сам для себя решает, платить 5% налога и соцвзнос и получать деньги в ближайшем к дому банкомате, или не платить ничего, но переехать ближе к границе и раз в месяц ездить снимать зарплату в зарубежном банкомате. Если налог повысить, то какая-то часть точно уйдёт в тень и не будет платить ничего, и скорее всего общая сумма собранных налогов уменьшится.Про обычный бизнес, я мало что скажу. Но, знаю, что у них подобный выбор, например, заплатить налоги с прибыли, или заплатить в обналцентр, а налоговой показать убыток.