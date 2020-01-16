|
|
|
Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:24
freeze написав:
Так вот тут и обсуждается условный законопроект, когда это дело поправят )))
Законы - это как дышло. То что раньше не было воровством одним голосованием назовется воровством, и вы потеряете все аргументы )))
Давайте тогда ещё пообсуждаем условный законопроект, например, за хождение по тротуарам - смертная казнь. Ну не маразм ли? Что за ваш пример, что за мой, не проголосует никто
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2475
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:29
safonovstanislav написав: freeze написав:
Так вот тут и обсуждается условный законопроект, когда это дело поправят )))
Законы - это как дышло. То что раньше не было воровством одним голосованием назовется воровством, и вы потеряете все аргументы )))
Давайте тогда ещё пообсуждаем условный законопроект, например, за хождение по тротуарам - смертная казнь. Ну не маразм ли? Что за ваш пример, что за мой, не проголосует никто
Поэтому опытные политики у власти всегда и достигают эквилибриума в принятии решений.
Должна быть прогрессивная шкала налогообложения, но не в конском виде как в этом законопроекте с гигантским повышением, а мягкая, причем настолько, чтобы недовольные с обоих сторон сильно не бухтели. Например, до 100 тысяч как сейчас 18 процентов, до 200 тысяч 19 процентов, до 500 тысяч - 20 процентов и тд.
Тогда и те кто побогаче особо не заметят, а те кто победнее будут тоже удовлетворены.
И овцы целы, и волки сыты )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 14901
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3897 раз.
- Подякували: 5901 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:41
uaprofi написав: Faceless написав:
Кто кого грабит? Если кто-то не способен ни на что большее, кроме как полжизни сидеть на окладе в 7к, это его личные проблемы, а не неравенство.
Те, кто больше зарабатывает, и так больше платят. Пропорционально. А по сути содержат кучу народа, которые "полжизни на окладе", бюджетников в первую очередь.
те кто получают большие зарплаты (именно получают, а не зарабатывают
) по сути эксплуатируют других людей либо сидят на бюджетных деньгах.
Поэтому для справедливости они должны хоть в чем то делится с обществом. пропорция между минимальной и максимально ЗП в цивилизованном обществе должна быть не больше чем 1:10
поэтому тут нужно примерно так:до 5 минимальных зарплат - НАЛОГОВ НЕТ НИКАКИХ
5 - 10 минималок - (50% на всё что больше 5 минималок)
больше 10 минималок (налог 90% на всё что больше 10 минималок
)
Зарплата никому ничего не должна, и никаких "пропорций" для минимальной и максимальной ЗП не существует. При этом факт меньшей разницы между минимальной и средней зарплатой действительно наблюдается в развитых странах, по сравнению менее развитыми.
Касательно налогообложения - то уже вообще ваши фантазии
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26344
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 6206 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:41
freeze написав:
На самом деле никто ничего не потеряет, если условный АйТишник будет платить не 5 процентов как сейчас на третьей группе, а 6 или 7 процентов от дохода, точнее в этом случае даже от прибыли, никто ни куда не побежит, уверяю вас.
И никуда отсюда не побегут ни Коболев, ни супер банковский СЕО, ни владелец типографии,потому что там за бугром часто и платят за то же самое меньше, и зарабатывать часто сложнее, и налогов там явно больше платят.
Вы просто не понимаете, как всё работает в Украине, и почему налоги именно такие, а не какие-нибудь другие.
Специфика такова, что при повышении налогов, сумма собранных налогов будет уменьшаться. Всегда есть выбор.
Например, сейчас IT-шники, каждый сам для себя решает, платить 5% налога и соцвзнос и получать деньги в ближайшем к дому банкомате, или не платить ничего, но переехать ближе к границе и раз в месяц ездить снимать зарплату в зарубежном банкомате. Если налог повысить, то какая-то часть точно уйдёт в тень и не будет платить ничего, и скорее всего общая сумма собранных налогов уменьшится.
Про обычный бизнес, я мало что скажу. Но, знаю, что у них подобный выбор, например, заплатить налоги с прибыли, или заплатить в обналцентр, а налоговой показать убыток.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2475
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:53
safonovstanislav написав:
Вы просто не понимаете, как всё работает в Украине, и почему налоги именно такие, а не какие-нибудь другие.
Вы не представляете насколько хорошо я понимаю эту тему )))
safonovstanislav написав:
Специфика такова, что при повышении налогов, сумма собранных налогов будет уменьшаться. Всегда есть выбор.
Это не совсем так, есть пороговые величины для принятия решений, даже есть специальные исследования на эту тему. Никто не будет ничего менять, если цифра 15 поменяется условно на 16, зато все задумаются если цифра 15 поменяется на цифру 30
safonovstanislav написав:
Но, знаю, что у них подобный выбор, например, заплатить налоги с прибыли, или заплатить в обналцентр, а налоговой показать убыток.
Тут вы совсем не в теме ))) Показать убыток налоговой, это сразу пригласить к себе документальную проверку. А обналы сейчас вычисляются при первой же проверке и жестоко караются.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 14901
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3897 раз.
- Подякували: 5901 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:54
Да, и кстати, то же самое и в Европе и в СНГ. У крупного бизнеса есть белая часть, которая у всех на виду, ни с какой стороны не подкопаешься. Прям идеально кристально чистый бызнес.
Но, кроме того, есть счета в офшорах, деньгами с которых, олигархи перекидываются между собой, которые нигде не фигурируют и которые невозможно отследить.
Например, идёт покупка x тонн товара на сумму $х, с которых и будут уплачены налоги. А то, что параллельно, за этот же товар, один олигарх со своего офшорного счета перевёл другому в офшор дополнительно денег, чтоб не показывать их официально и не платить налоги, никто никогда никак не узнает.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2475
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:59
freeze написав: safonovstanislav написав:
Специфика такова, что при повышении налогов, сумма собранных налогов будет уменьшаться. Всегда есть выбор.
Это не совсем так, есть пороговые величины для принятия решений, даже есть специальные исследования на эту тему. Никто не будет ничего менять, если цифра 15 поменяется условно на 16, зато все задумаются если цифра 15 поменяется на цифру 30
Так может сейчас уже и так установлены пороговые величины?
freeze написав: safonovstanislav написав:
Но, знаю, что у них подобный выбор, например, заплатить налоги с прибыли, или заплатить в обналцентр, а налоговой показать убыток.
Тут вы совсем не в теме ))) Показать убыток налоговой, это сразу пригласить к себе документальную проверку. А обналы сейчас вычисляются при первой же проверке и жестоко караются.
Я не в теме. Но, знаю, что там бывает схематика ещё та, да и в налоговой работают люди.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2475
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:00
safonovstanislav написав: freeze написав:
На самом деле никто ничего не потеряет, если условный АйТишник будет платить не 5 процентов как сейчас на третьей группе, а 6 или 7 процентов от дохода, точнее в этом случае даже от прибыли, никто ни куда не побежит, уверяю вас.
И никуда отсюда не побегут ни Коболев, ни супер банковский СЕО, ни владелец типографии,потому что там за бугром часто и платят за то же самое меньше, и зарабатывать часто сложнее, и налогов там явно больше платят.
Вы просто не понимаете, как всё работает в Украине, и почему налоги именно такие, а не какие-нибудь другие.
Специфика такова, что при повышении налогов, сумма собранных налогов будет уменьшаться. Всегда есть выбор.
Например, сейчас IT-шники, каждый сам для себя решает, платить 5% налога и соцвзнос и получать деньги в ближайшем к дому банкомате, или не платить ничего, но переехать ближе к границе и раз в месяц ездить снимать зарплату в зарубежном банкомате. Если налог повысить, то какая-то часть точно уйдёт в тень и не будет платить ничего, и скорее всего общая сумма собранных налогов уменьшится.
Про обычный бизнес, я мало что скажу. Но, знаю, что у них подобный выбор, например, заплатить налоги с прибыли, или заплатить в обналцентр, а налоговой показать убыток.
Эффект понижения суммы собранных налогов при поднятии ставки наступает только после определённого уровня налоговой нагрузки, эффект Лаффера называется. Так вот, 5% это куда меньше этого критического уровня, и рассказывать про благодетелей айтишников-фопов, которые с барского плеча отстегнули 5%, не надо, это просто смешно, а ещё более смешно грозить, будто от повышения ставки с 5% это "благодетели" уйдут массово в тень.
И вообще бардак с упрощёнкой давно затянулся, и минимизации налогов через оформление сотрудников ФОПами давно перешла разумные границы. И решение этого вопроса и актуально, и целесообразно, в отличие от бредовых идей прогресивного налогообложения доходов, так и регрессивного (фиксированной суммы)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26344
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 6206 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:05
safonovstanislav написав:Да, и кстати, то же самое и в Европе и в СНГ. У крупного бизнеса есть белая часть, которая у всех на виду, ни с какой стороны не подкопаешься. Прям идеально кристально чистый бызнес.
Но, кроме того, есть счета в офшорах, деньгами с которых, олигархи перекидываются между собой, которые нигде не фигурируют и которые невозможно отследить.
Например, идёт покупка x тонн товара на сумму $х, с которых и будут уплачены налоги. А то, что параллельно, за этот же товар, один олигарх со своего офшорного счета перевёл другому в офшор дополнительно денег, чтоб не показывать их официально и не платить налоги, никто никогда никак не узнает.
Оффшоры это легальная минимизации налогообложения, к нелегальному бизнесу их относить нельзя. И понятие олигарха как такое в большинстве развитых стран вообще отсутствует. То, что вы этого не понимаете, лишь говорит о вашем поверхностном представлении ситуации вообще. Как и ваши глупости о официальной продаже товара по заниженным ценам
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26344
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 6206 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|