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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:04

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:И не надо говорить, иди становись программистом, иди заканчивай университеты, иди работай 20 часов без выходных.
Бывает люди туповатые, хорошие, добрые, честные, но туповатые, не способны много заработать от природы, и их много, почему они должны жить как свиньи, если мы считаем что мы люди.

Т. е., вы хотите сказать, что я после школы каждый день приходил домой, садился за компьютер и изучал программирование, пока остальные годами каждый день гуляли и веселились, а теперь ещё должен содержать их своими деньгами, только из-за того, что они ленивые и тупые? С какой радости? Пусть теперь полы моют или на стройках вкалывают или в Польшу на клубнику. А если ещё и ленивый, тогда только с голоду умирать, таких называют дармоедами.

+1 Помогать нужно тем, кто нетрудоспособные по тем или иным причинам- инвалиды, люди в возрасте, одинокие матери и т.д. А не маргиналам, которые нихрена не делали, потому что тупые. Никто умным не рождается. Все требует усилий.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:00

Бред:
1). При таком законе директор предприятия будет получать как рабочий.
2). 80% населения страны получает гораздо меньше 47т интересно почему для них не предусмотрели снижения. Логично было бы 0% с мин зп. 5% до 3мзп, 12% до 6мзп

Предположим зп выше 95т это просто очешуеть можно с суммарного налога 22+54+1.5=77.5 и не забываем потом еще ндс те оставшиеся 23.5% умножаем на 0.8 = 18.8% тоесть заработав 122 000 можно реально использовать 18 800 остальное сожрет машина, еще есть акцизы те по факту будет еще меньше. Получается при таком раскладе простой смертный больше 800$ не получит.
k_a_murashev
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:56

  Вкладчик1234 написав:Что на это ответит самопровозглашенная "илита"? Скажет, что "кассир АТБ" - это бы***, которое должно платить сполна, а ойтишнеки и т.д. - это бедная интеллигенция, для которой или офшор или 5% ?

Это уже другая крайность, которой быть не должно.
А то они не платят 18%. Будут ли они платить 36/54?
Думаю, нет.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:00

  freeze написав:Билл Гейтс, Баффет и другие ДОБРОВОЛЬНО и без нытья как им тяжело все доставалось тратят фантастические суммы на поддержку низовых слоев населения, а потому что они на самом деле умные.

Так то добровольно.
Они знают, что эти деньги не разворуют.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:04

  flyman написав:Уже не раз пояснювалося, що "бідні ойтішнєги" працюють на багатих дядь із Ельфії. І платять їм приблизно як посудомойці в барі там. Тільки тіло його тут , а не в Ельфії. А поки тут офшора для ІТ із 5% податку на дохід, то тіла отримують гроші через рахунки ФОП. Якщо почнуть душити податками, то тіла можуть переміститися фізично до Ельфії, але дядям прийдеться платити там в 2-3 рази більше, або гроші будуть заводитися не нарахунок ФОП, а на карту Пайонір, напр. І держава отримає 0%, а не 5%. Ще тіла можуть переміститися в більш дружелюбне до ІТ середовище, Білорусь, напр.

Я заметил, может ошибаюсь, что срели айтишников поддержка майдана была одна из наивысших.
А как налоги платить, так нет.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:18

  Faceless написав:Эффект понижения суммы собранных налогов при поднятии ставки наступает только после определённого уровня налоговой нагрузки, эффект Лаффера называется. Так вот, 5% это куда меньше этого критического уровня, и рассказывать про благодетелей айтишников-фопов, которые с барского плеча отстегнули 5%, не надо, это просто смешно, а ещё более смешно грозить, будто от повышения ставки с 5% это "благодетели" уйдут массово в тень.

Насколько я помню, максимальный сбор налогов при налоговой нагрузке 30%.
Но это общей налоговой нагрузке, включая НДС и прочие акцизы.
У нас бюджет/ВВП примерно столько.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:19

  Faceless написав:Оффшоры это легальная минимизации налогообложения, к нелегальному бизнесу их относить нельзя. И понятие олигарха как такое в большинстве развитых стран вообще отсутствует.

Но они есть и владеют СМИ.
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