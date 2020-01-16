Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Ну например: (цифры придуманы)
Зарплата минимум - 1% (20% от всех получающих зарплату)
Зарплата выше минимума -15% (80% от всех получающих зарплату)
И кого тут дискриминировали?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:19
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Ну например: (цифры придуманы)
Зарплата минимум - 1% (20% от всех получающих зарплату)
Зарплата выше минимума -15% (80% от всех получающих зарплату)
И кого тут дискриминировали?
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:21
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:30
А не первый вопрос где ответ?
>>> И кого тут дискриминировали?
Всех, кто работает "больше" (лучше/сильнее/...).
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:35
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:38
Меня интересовало мнение "конкретного ответчика".
По поводу же "легко найти с помощью поисковика" -- там же так же легко можно найти и "множество полемик" на тему "почему прогрессивка = зло". Поэтому дискуссию таки можем свернуть...
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:39
Так мы про негров и геев, или про налоги )))
Ни в одной стране мира нет уравниловки по налогам, то свободные зоны, то освобождают новых инвесторов, то молодежь до 27 не платит, то прогрессивная шкала, то оффшоры.
Всё это считается государственным налоговым регулированием, а не дискриминацией.
Вас же не заставляют зарабатывать больше полумиллиона, а вот если негр или гей, то это невозможно изменить )))
Востаннє редагувалось freeze в Пон 27 січ, 2020 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:42
Ну прогрессивна\ шкала налогообложения - это как раз бОльшая несправедливость и фактически дискриминация тех, кто зарабатывает больше. В некоторой степени это оправдано объективными обстоятельствами, функционированием современного общества (проще выравнивать объективно существующее неравенство такими методами, чем получить весь набор негативных последствий при отсутствии такого выравнивания) - но только в некоторой степени.
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:47
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Я вам давал ответ - равенство среди равных. Но он вас не удовлетворил. И да, прогрессивка это зло - но без нее почему-то никак. И дело тут не в прогрессивке, а сумме поборов. Уверен, что адекватные ставки прекратили бы всякие споры на эту тему.
И вы не дали ответа на вопрос.
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