Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Додано: Пон 27 січ, 2020 15:50

_hunter написав: safonovstanislav написав: Справедливость - это когда одни платят 18% налогов с зарплаты 20 000 грн,а другие платят 5% с зарплаты 72 000 грн. И те, и другие платят 3600 грн, т. е. одинаково. Вот это и есть справедливость, и судя по той системе налогообложения, которая есть сейчас, много поколений власти согласны с таким понятием справедливости налогообложения Справедливость - это когда одни платят 18% налогов с зарплаты 20 000 грн,а другие платят 5% с зарплаты 72 000 грн. И те, и другие платят 3600 грн, т. е. одинаково. Вот это и есть справедливость, и судя по той системе налогообложения, которая есть сейчас, много поколений власти согласны с таким понятием справедливости налогообложения

Ну как бы да -- все " по честноку". Стоимость "проживания" в стране -- она имеет вполне конкретную величину, вроде как.

Но судя по "тону" поста -- там какой-то подвох есть?.. Ну как бы да -- все " по честноку". Стоимость "проживания" в стране -- она имеет вполне конкретную величину, вроде как.Но судя по "тону" поста -- там какой-то подвох есть?..

Нет подвоха. Платим налоги, спим спокойно.Многие партнёрки в сфере IT, например, платят вообще на биткоины. Значит есть спрос на это.Мне нравится работать в белую. Банки выдают кредитные лимиты, кому угодно можно рассказывать чем занимаешься и т. д.Но, тем, кто не хочет отдавать стране вообще ничего - это не проблема. А все эти розовые фантазии насчёт повышения % налогов, так и останутся на уровне фантазий, т. к. в правительстве не дураки сидят. Им не нужно загонять в тень тех, кто налоги реально платит. Нужно наоборот вытаскивать из тени тех, кто не платит. А повышения суммы налогов и так идут постоянно, из-за роста минималки, к которой привязан единый социальный взнос.Например, за этот месяц на едином налоге нужно единый социальный взнос оплатить 1039 грн, плюс к этому единый налог 944 грн или 5%, в зависимости от группы. Это те деньги которые нужно просто взять и отдать из своего кармана государству. Работал, не работал, прибыль или убыток - никого не волнует. Вынь, да положь.