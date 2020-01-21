Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Аlександр написав:Faceless написав:
Может вы считаете, что по уровню доходов не подпадаете даже под первую повышенную шкалу, и думаете вас это не коснется - надейтесь, надейтесь, может потом получите удовольствие, когда вас или ваших близких, друзей, знакомых вжарят налогами по самые небвлуйся, вы им незамедлительно сообщите, что вы эту инициативу поддерживали, вместе с ними позлорадствуете над руководителями Нафтогаза, УЗ и Укрпочты
Ура!
Со слов Facelessа у большинства зарплата будет 94 000 грн. Ну разве что у лентяев 47 000 грн. Так тот же руководитель Нафтогаза уже жахнул 6 - 10-кратным повышением цен на газ, горячую воду и отопление. Про Укрзалiзницю с ее практически на 100% изношенным составом уже и говорить нечего.
Ссылочку гдетя писал про 94к у большинства. Или давайте вам под аватаркой статус "врунишка" напишем?