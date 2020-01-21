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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:39

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Аlександр написав:
  Faceless написав:
  Аlександр написав:Стопудово. Особенно для руководителей Нафтогаза, Укрзалiзницi, Укрпошти и пр. там эффиктивных айпильщиков с незлопамятных порохоботских времен.

Может вы считаете, что по уровню доходов не подпадаете даже под первую повышенную шкалу, и думаете вас это не коснется - надейтесь, надейтесь, может потом получите удовольствие, когда вас или ваших близких, друзей, знакомых вжарят налогами по самые небвлуйся, вы им незамедлительно сообщите, что вы эту инициативу поддерживали, вместе с ними позлорадствуете над руководителями Нафтогаза, УЗ и Укрпочты

Ура!
Со слов Facelessа у большинства зарплата будет 94 000 грн. Ну разве что у лентяев 47 000 грн. Так тот же руководитель Нафтогаза уже жахнул 6 - 10-кратным повышением цен на газ, горячую воду и отопление. Про Укрзалiзницю с ее практически на 100% изношенным составом уже и говорить нечего.


Ссылочку гдетя писал про 94к у большинства. Или давайте вам под аватаркой статус "врунишка" напишем?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:29

  Nickoss1 написав:Есть только один способ хоть как-то попытаться вытащить з/п из тени - ввести регрессивную ставку налогообложения.
Чем больше декларируешь - тем меньше налог. Сидишь на минималке - значит скрываешь доходы и должен платить по полной.
Только так.
Прогрессивная ставка загонит всех в тень окончательно.

Регрессивный налог это вроде бы фиксированное число.
Наверное речь за "обратно пропорциональную" систему? Я тоже за такую!
То есть: допустим, налог всё те же 18%+1,5% военный сбор.
Но при доходах, скажем от 10 000 грн в месяц, применяется скидка и уже вместо 18%
плати 12%. При 20 000 опять скидка и будет уже 10%, затем 6, 4 и максимум 2.
Принцип как в мобильной связи: бери больше и оплачивай меньше, т.е. "оптом дешевле".
Вот получил ФОП 20 000-30 000 дохода и ему дали скидку. Это может убрать зарплату в "конвертах", так как бизнес будет заинтересован в получении максимальной налоговой скидки...
Sanyok77
 
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