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В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Новий цифровий банк O.Bank - новий рівень банкінгу від Ідея Банку.
Дивися повний текст В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
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