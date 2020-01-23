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В Україні запускається
новий цифровий банк O.Bank

В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:10

В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank

Пропонуємо до обговорення:
Новий цифровий банк O.Bank - новий рівень банкінгу від Ідея Банку.

Дивися повний текст В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank.
R2
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Какой-то монобанк с розоватым отливом
oleg2018
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:44

Копия Монобанка)))
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:44

Вот это поворот)) Так-то скопировать)
drugsmouse
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:45

монобанк не хорош,нужно смотреть альтернативу
grig90vic
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:27

кэшбек с Али меня устроит.... надо брать
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 05:01

Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank

Что означает "безкоштовне зняття"? без комиссии? значит лучше, чем Моно.
С уважением
Oльga1
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И когда ожидать?
Oльga1
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