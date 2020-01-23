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В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Новий цифровий банк O.Bank - новий рівень банкінгу від Ідея Банку.
Дивися повний текст В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
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R2
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:10
Какой-то монобанк с розоватым отливом
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oleg2018
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:44
Копия Монобанка)))
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KULANDALE
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:44
Вот это поворот)) Так-то скопировать)
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drugsmouse
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:45
монобанк не хорош,нужно смотреть альтернативу
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grig90vic
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:27
кэшбек с Али меня устроит.... надо брать
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Tamagoch
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Додано: Суб 25 січ, 2020 05:01
Что означает "безкоштовне зняття"? без комиссии? значит лучше, чем Моно.
С уважением
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Oльga1
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Додано: Суб 25 січ, 2020 05:03
И когда ожидать?
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Oльga1
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:54
Oльga1 написав:
Что означает "безкоштовне зняття"? без комиссии? значит лучше, чем Моно.
Бесплатно там всего 4 месяца
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jurasja
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:01
jurasja написав: Oльga1 написав:
Что означает "безкоштовне зняття"? без комиссии? значит лучше, чем Моно.
Бесплатно там всего 4 месяца
Некорректное высказывание. Затем действует условие по сумме расчётов за товары и услуги за предыдущий месяц (больше 5000 грн. или нет).
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Vorlon
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