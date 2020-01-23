У них как-то некорректно само условие выписано
то ли больше 5000, то ли от 5000
похоже детсад какой-то вычитывал их опусы, а не юрист банка
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:48
Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
У них как-то некорректно само условие выписано
то ли больше 5000, то ли от 5000
похоже детсад какой-то вычитывал их опусы, а не юрист банка
... делайте хоть что-нибудь!
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