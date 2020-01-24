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В Україні запускається
новий цифровий банк O.Bank

В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:48

Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank

  Vorlon написав:Затем действует условие по сумме расчётов за товары и услуги за предыдущий месяц (больше 5000 грн. или нет).

У них как-то некорректно само условие выписано
то ли больше 5000, то ли от 5000
похоже детсад какой-то вычитывал их опусы, а не юрист банка :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:03

мутняк
ничегго интересного
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:09

  swan forever написав:мутняк
ничегго интересного

А я вижу, вы большой спец по мутняку? Ну-ну :lol:

Одна из лучших карт сезона. В отличие от Моно, которой из форумчан уже мало кто пользуется для покупок...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:00

Идею на фиг. Любители втихаря поменять тарифы, а потом так же втихаря снимать комиссию за обналичку. Спасибо, не надо.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:17

  Vorlon написав:
  swan forever написав:мутняк
ничегго интересного

А я вижу, вы большой спец по мутняку? Ну-ну :lol:

Одна из лучших карт сезона. В отличие от Моно, которой из форумчан уже мало кто пользуется для покупок...


хорош ерунду писать. Ветка Монобанка живее и больше Ветки А-Банка с его зеленой КБ картой, хотя последняя ветка в 5 раз старше. И почти такая же по количеству постов с веткой Идеи, хотя тоже в 4 раза ее моложе.
Плюс масса полезных фишек от динамического СВВ до коммунальных, пополняшек на мобильные без комиссий.
О-, пишет, кешбек до 5 % у мони до 30% на разные категории. Есть депозиты , которые по крайней мере в конце прошлого года были одни из лучших на рынке. По депо О-карты ничего не сказано на основном сайте - есть ли они вообще, да и сама Идея депозитами давно уже не блещет.
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:34

  Surfer написав:хорош ерунду писать.

Ой ли? Вы хорошо читаете? Я говорил про покупки с карты Моно - мало кто из здешних платит той картой. Переводы - да, депозиты - тоже да, но в прошлом. Коммуналка? Ну тоже да для пары мелких платежей в месяц, которые нельзя заплатить с кэшбеком.

А покупок у меня за весь прошлый год у меня было по Моно аж 9 (девять) штук. Из них 6 с кэшбеком по 20%. Покупка частями ещё. И больше ничего интересного для грамотного в финансовом плане человека там нет.

  Surfer написав:пополняшек на мобильные без комиссий.

Вот честно, вы серьёзно или прикалываетесь? И это на финансовом форуме? Пополнять мобильные бесплатно вместо кэшбека от 1 до 5% ну только вам наверное может показаться "полезной" фишкой. Ну это мягко говоря...
Vorlon
 
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