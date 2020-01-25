У них как-то некорректно само условие выписано
то ли больше 5000, то ли от 5000
похоже детсад какой-то вычитывал их опусы, а не юрист банка
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:48
Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
У них как-то некорректно само условие выписано
то ли больше 5000, то ли от 5000
похоже детсад какой-то вычитывал их опусы, а не юрист банка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:09
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:00
Идею на фиг. Любители втихаря поменять тарифы, а потом так же втихаря снимать комиссию за обналичку. Спасибо, не надо.
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:17
хорош ерунду писать. Ветка Монобанка живее и больше Ветки А-Банка с его зеленой КБ картой, хотя последняя ветка в 5 раз старше. И почти такая же по количеству постов с веткой Идеи, хотя тоже в 4 раза ее моложе.
Плюс масса полезных фишек от динамического СВВ до коммунальных, пополняшек на мобильные без комиссий.
О-, пишет, кешбек до 5 % у мони до 30% на разные категории. Есть депозиты , которые по крайней мере в конце прошлого года были одни из лучших на рынке. По депо О-карты ничего не сказано на основном сайте - есть ли они вообще, да и сама Идея депозитами давно уже не блещет.
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:34
Ой ли? Вы хорошо читаете? Я говорил про покупки с карты Моно - мало кто из здешних платит той картой. Переводы - да, депозиты - тоже да, но в прошлом. Коммуналка? Ну тоже да для пары мелких платежей в месяц, которые нельзя заплатить с кэшбеком.
А покупок у меня за весь прошлый год у меня было по Моно аж 9 (девять) штук. Из них 6 с кэшбеком по 20%. Покупка частями ещё. И больше ничего интересного для грамотного в финансовом плане человека там нет.
Вот честно, вы серьёзно или прикалываетесь? И это на финансовом форуме? Пополнять мобильные бесплатно вместо кэшбека от 1 до 5% ну только вам наверное может показаться "полезной" фишкой. Ну это мягко говоря...
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:40
Комиссия за обналичку - с чего, с кредитки? Да вы крутой мэн aka диванный аналитик
P.S. У меня кредитки Идеи с июня 2016-го и я хорошо понимаю что к чему. Если финграмотность низкая (тарифы не осилить), то возможно и да - нафиг
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:16
Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
ИМХО, многое будет зависит от того, как будут давать кредитные лимиты. Если будут жадничать (а, похоже, будут), то не станут хитом сезона. К тому же, эта карта, если судить по имеющимся тарифам, больше интересна для онлайн-покупок, в то время как тому же monobank всё равно какие покупки.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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