RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запускається
новий цифровий банк O.Bank

В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:48

Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank

  Vorlon написав:Затем действует условие по сумме расчётов за товары и услуги за предыдущий месяц (больше 5000 грн. или нет).

У них как-то некорректно само условие выписано
то ли больше 5000, то ли от 5000
похоже детсад какой-то вычитывал их опусы, а не юрист банка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30225
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3504 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:03

мутняк
ничегго интересного
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 632
З нами з: 27.05.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:09

  swan forever написав:мутняк
ничегго интересного

А я вижу, вы большой спец по мутняку? Ну-ну :lol:

Одна из лучших карт сезона. В отличие от Моно, которой из форумчан уже мало кто пользуется для покупок...
Vorlon
 
Повідомлень: 7802
З нами з: 14.06.13
Подякував: 389 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:00

Идею на фиг. Любители втихаря поменять тарифы, а потом так же втихаря снимать комиссию за обналичку. Спасибо, не надо.
alt402
 
Повідомлень: 24
З нами з: 10.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:17

  Vorlon написав:
  swan forever написав:мутняк
ничегго интересного

А я вижу, вы большой спец по мутняку? Ну-ну :lol:

Одна из лучших карт сезона. В отличие от Моно, которой из форумчан уже мало кто пользуется для покупок...


хорош ерунду писать. Ветка Монобанка живее и больше Ветки А-Банка с его зеленой КБ картой, хотя последняя ветка в 5 раз старше. И почти такая же по количеству постов с веткой Идеи, хотя тоже в 4 раза ее моложе.
Плюс масса полезных фишек от динамического СВВ до коммунальных, пополняшек на мобильные без комиссий.
О-, пишет, кешбек до 5 % у мони до 30% на разные категории. Есть депозиты , которые по крайней мере в конце прошлого года были одни из лучших на рынке. По депо О-карты ничего не сказано на основном сайте - есть ли они вообще, да и сама Идея депозитами давно уже не блещет.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2247
З нами з: 14.11.13
Подякував: 155 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:34

  Surfer написав:хорош ерунду писать.

Ой ли? Вы хорошо читаете? Я говорил про покупки с карты Моно - мало кто из здешних платит той картой. Переводы - да, депозиты - тоже да, но в прошлом. Коммуналка? Ну тоже да для пары мелких платежей в месяц, которые нельзя заплатить с кэшбеком.

А покупок у меня за весь прошлый год у меня было по Моно аж 9 (девять) штук. Из них 6 с кэшбеком по 20%. Покупка частями ещё. И больше ничего интересного для грамотного в финансовом плане человека там нет.

  Surfer написав:пополняшек на мобильные без комиссий.

Вот честно, вы серьёзно или прикалываетесь? И это на финансовом форуме? Пополнять мобильные бесплатно вместо кэшбека от 1 до 5% ну только вам наверное может показаться "полезной" фишкой. Ну это мягко говоря...
Vorlon
 
Повідомлень: 7802
З нами з: 14.06.13
Подякував: 389 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:39

Моня -- загонщик верблюдов -- атстой :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30225
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3504 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:40

  alt402 написав:Идею на фиг. Любители втихаря поменять тарифы, а потом так же втихаря снимать комиссию за обналичку. Спасибо, не надо.

Комиссия за обналичку - с чего, с кредитки? Да вы крутой мэн aka диванный аналитик :mrgreen:

P.S. У меня кредитки Идеи с июня 2016-го и я хорошо понимаю что к чему. Если финграмотность низкая (тарифы не осилить), то возможно и да - нафиг :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 7802
З нами з: 14.06.13
Подякував: 389 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:16

Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank

  Vorlon написав:Одна из лучших карт сезона. В отличие от Моно, которой из форумчан уже мало кто пользуется для покупок...

ИМХО, многое будет зависит от того, как будут давать кредитные лимиты. Если будут жадничать (а, похоже, будут), то не станут хитом сезона. К тому же, эта карта, если судить по имеющимся тарифам, больше интересна для онлайн-покупок, в то время как тому же monobank всё равно какие покупки.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 31.07.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...
R2 » Суб 25 січ, 2020 13:19
6 454
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 12:57
Faceless
До 2050 року в Україні буде 70% "зеленої" енергетики і...
R2 » Нед 26 січ, 2020 08:25
5 164
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 12:33
p_a_l
Автомобілі подорожчають через новий податок: скільки...
R2 » Суб 25 січ, 2020 17:23
9 1944
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 10:30
remtechnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.