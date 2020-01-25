В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank

Додано: Суб 25 січ, 2020 18:34

Surfer написав: хорош ерунду писать. хорош ерунду писать.

Surfer написав: пополняшек на мобильные без комиссий. пополняшек на мобильные без комиссий.

Ой ли? Вы хорошо читаете? Я говорил про покупки с карты Моно - мало кто из здешних платит той картой. Переводы - да, депозиты - тоже да, но в прошлом. Коммуналка? Ну тоже да для пары мелких платежей в месяц, которые нельзя заплатить с кэшбеком.А покупок у меня за весь прошлый год у меня было по Моно аж 9 (девять) штук. Из них 6 с кэшбеком по 20%. Покупка частями ещё. И больше ничего интересного для грамотного в финансовом плане человека там нет.Вот честно, вы серьёзно или прикалываетесь? И это на финансовом форуме? Пополнять мобильные бесплатно вместо кэшбека от 1 до 5% ну только вам наверное может показаться "полезной" фишкой. Ну это мягко говоря...