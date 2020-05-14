Но 0 грн - это есть до 200 тыс. грн. Всё честно
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Додано: Пон 18 тра, 2020 07:56
Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
Но 0 грн - это есть до 200 тыс. грн. Всё честно
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:27
Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
с моно можно хотя бы забрать свои деньги бесплатно на карту другого банка. тарифы
клиенту дают 4 льготных месяца чтобы бесплатно спрыгнуть? кто не успел тот опоздал.
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:35
Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
Если кредитного лимита нет, то можно и не запрыгивать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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