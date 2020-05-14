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В Україні запускається
новий цифровий банк O.Bank

В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 07:56

Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank

  odessa_logistic написав:Предложили лимит до 200тыс. После заказа карты установили кредитный лимит 0 грн. Обман клиента с самого начала.

Но 0 грн - это есть до 200 тыс. грн. Всё честно :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:27

Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank

с моно можно хотя бы забрать свои деньги бесплатно на карту другого банка. тарифы

Вихідний переказ з картки/рахункуна іншу картку/рахунок-в інші банки
Перші 4 (чотири) місяці тарифу не залежить від суми безготівкових розрахунків в попередньому Календарному місяці, тобто –не тарифікується

клиенту дают 4 льготных месяца чтобы бесплатно спрыгнуть? кто не успел тот опоздал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:35

Re: В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank

  vitaliian написав:клиенту дают 4 льготных месяца чтобы бесплатно спрыгнуть? кто не успел тот опоздал.

Если кредитного лимита нет, то можно и не запрыгивать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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