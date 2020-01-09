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Штрафи за порушення правил
дорожнього руху в Польщі

Штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:39

Штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Розмір штрафів у Польщі більший, ніж в Україні.

Дивися повний текст Штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:40

В статье забыли написать самое главное. Берут ли взятки польские полицейские?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:27

Для средней зарплаты 4700 zl - это чисто символичные штрафы!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:03

  warlamp написав:Для средней зарплаты 4700 zl - это чисто символичные штрафы!

Та и не говорите.
Среднестатистический киевский водила при наличии повсеместной видеофиксации даже с такими штрафами в гривне через месяц бы остался без штанов, а через пол-года без квартиры.
antey1969
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