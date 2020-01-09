Розмір штрафів у Польщі більший, ніж в Україні.
Дивися повний текст Штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:39
Штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі
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Дивися повний текст Штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі.
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:40
В статье забыли написать самое главное. Берут ли взятки польские полицейские?
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:27
Для средней зарплаты 4700 zl - это чисто символичные штрафы!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:03
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