Розповіла координатор житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко.
Дивися повний текст Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт роз'яснила чому.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:34
Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
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Дивися повний текст Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт роз'яснила чому.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:35
Скоро укрзализниця внедрит две платежки за билеты на поезд и за доставку поезда на вокзал. Причем платить нужно будет даже если не пользуешься. Ведь поезд всегда наготове для доставки на вокзал.
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